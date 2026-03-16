Controlli a tappeto della Polizia ad Asti: identificate 100 persone in centro e alla stazione

Asti – Oggi sono stati resi noti i dati inerenti le operazioni di ordine pubblico e i mirati servizi di controllo del territorio effettuati venerdì 13 marzo dalla Polizia di Stato – Questura di Asti in collaborazione col Reparto Prevenzione Crimine di Torino. L’operazione ha visto l’impiego di due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine del capoluogo piemontese e un equipaggio della Polizia di Stato della Questura di Asti. Le forze dell’ordine hanno concentrato le loro attenzioni nella zona della stazione ferroviaria, Piazza Marconi, Corso Matteotti, Via Cavour e nel centro storico in Piazza San Secondo, Piazza Alfieri e Piazza Statuto. Nel corso delle operazioni sono state controllate e identificate 100 persone, verificati 2 esercizi pubblici e ispezionati 8 veicoli. Particolare attenzione è stata prestata, in considerazione dei recenti episodi di cronaca, a Via Cavour, dove gli equipaggi hanno presidiato la zona in concomitanza con l’orario di chiusura degli esercizi commerciali, procedendo al controllo di alcune persone.La Questura fa sapere che questi controlli si inseriscono nell’ambito delle quotidiane attività di presidio del territorio, ritenute indispensabili per dare una risposta immediata a una crescente richiesta di sicurezza da parte della cittadinanza.

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