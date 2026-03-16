Furgone per il trasporto dei disabili cannibalizzato e incendiato: il ritrovamento in un campo

Gerbole di Rivalta (TO) – Per diversi giorni è stato lì, abbandonato in un campo nella zona di strada Ca’ Bianca a Gerbole di Rivalta di Torino. Cannibalizzato, con alcune parti (in particolare i portelloni del fianco destro) portate via dai soliti ladri. La mattina di venerdì 13 marzo 2026, però, il veicolo, un furgone attrezzato per il trasporto delle persone diversamente abili, è stato trovato anche incendiato. Ormai anche un’ipotesi di recuperarlo è impensabile. Vicino al mezzo ci sono anche due auto, in buone condizioni, ma anch’esse abbandonate, quasi sicuramente perché rubate. Dell’accaduto è stata già avvertita la polizia locale, che probabilmente potrà risalire ai proprietari dei tre veicoli.