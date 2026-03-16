Lavori di manutenzione straordinaria a fine anno scolastico in alcune scuole di Casale Monferrato

Casale Monferrato (AL) – Alla fine dell’anno scolastico 2025/2026 prenderanno il via importanti lavori in tre scuole di Casale Monferrato, per garantire spazi più sicuri e funzionali agli studenti.

Alla Scuola IV Novembre (nella foto) saranno completamente ristrutturati i bagni, con un intervento da 147.000 euro. Alla Scuola XXV Aprile e alla Scuola Bistolfi, invece, si procederà con lavori di adeguamento antincendio, finanziati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, rispettivamente con 70.000 e 106.000 euro.

Gli interventi sono stati programmati nel periodo estivo così da ridurre al minimo l’impatto sull’attività didattica e rientrano in un più ampio piano di manutenzione e messa in sicurezza delle strutture scolastiche cittadine come, per esempio, i lavori di tinteggiatura della palestra della Scuola Bistolfi, terminati lo scorso dicembre.

“Investire sulla sicurezza e sul comfort delle nostre scuole è una priorità per l’Amministrazione. – dichiara il Vice Sindaco Luca Novelli – Con questi interventi vogliamo garantire spazi moderni e sicuri, nei quali ogni ragazzo possa crescere e studiare in un ambiente stimolante e accogliente”.