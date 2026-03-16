Maltempo in provincia di Alessandria: esonda il Bormida, frane nell’Ovadese

Alessandria – Pioggia intensa e corsi d’acqua sotto osservazione stanno causando diversi disagi alla viabilità nel territorio alessandrino. Nella mattinata di ieri, Domenica 15 Marzo, si sono registrati allagamenti, frane e chiusura di strade in più punti della Provincia dopo la pioggia di Sabato. Sulla strada provinciale 31 tra la zona industriale di Occimiano e Casale Monferrato l’acqua del torrente Rotaldo è tracimata sulla carreggiata, creando problemi alla circolazione. Chiusa anche la strada comunale Bassotti sempre a Casale e riaperta poi nel primo pomeriggio di Domenica 15 Marzo. Le precipitazioni hanno portato anche alla chiusura della strada comunale Oltreorba nel comune di Capriata D’Orba e della strada comunale che conduce al cimitero di Castelspina. La strada è stata poi riaperta nel primo pomeriggio di Domenica. La Protezione Civile segnala anche l’esondazione del Bormida ad Acqui Terme in zona Archi, specificando che al momento l’acqua rimane in zone golenali e nel suo alveo. Una frana si è abbattuta sulla strada comunale nella frazione Pieve nel comune di Silvano D’Orba: si sta provvedendo alla rimozione dei detriti in questo momento. A Ponzone è persino arrivata la neve.