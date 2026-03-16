Casale Monferrato (AL) – Come comunicato dalla società e-distribuzione, nel corso della giornata di giovedì 19 marzo 2026 dalle ore 8,00 alle 16,00 verrà interrotta l’erogazione di energia elettrica in Strada Asti ai numeri civici da 7 a 11, e sn.
Gli interventi coinvolgeranno esclusivamente i clienti alimentati in bassa tensione. Durante i lavori l’energia potrebbe essere momentaneamente riattivata: si raccomanda quindi prudenza e si consiglia di non utilizzare gli ascensori.
Senza luce in Strada Asti nella giornata di giovedì 19 marzo
Casale Monferrato (AL) – Come comunicato dalla società e-distribuzione, nel corso della giornata di giovedì 19 marzo 2026 dalle ore 8,00 alle 16,00 verrà interrotta l’erogazione di energia elettrica in Strada Asti ai numeri civici da 7 a 11, e sn.