Senza luce in Strada Asti nella giornata di giovedì 19 marzo

16 Marzo 2026 REDAZIONE Servizi 13

Senza luce in Strada Asti nella giornata di giovedì 19 marzo

Casale Monferrato (AL) – Come comunicato dalla società e-distribuzione, nel corso della giornata di giovedì 19 marzo 2026 dalle ore 8,00 alle 16,00 verrà interrotta l’erogazione di energia elettrica in Strada Asti ai numeri civici da 7 a 11, e sn.
Gli interventi coinvolgeranno esclusivamente i clienti alimentati in bassa tensione. Durante i lavori l’energia potrebbe essere momentaneamente riattivata: si raccomanda quindi prudenza e si consiglia di non utilizzare gli ascensori.

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