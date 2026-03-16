Spaccia mentre è ai domiciliari e finisce in carcere

Torino (Ansa) – Era agli arresti domiciliari dallo scorso 31 dicembre ma continuava a spacciare dalla propria abitazione. Un 51enne di Castellamonte, nel Torinese, è finito nuovamente nei guai per droga, arrestato e condotto in carcere a Ivrea. Il controllo è scattato nei giorni scorsi: i carabinieri di Castellamonte hanno fatto ingresso in casa e perquisito il domicilio dell’uomo. Nelle varie stanze sono stati recuperati 85 grammi di marijuana, un panetto di quasi un etto di hashish, due sacchetti in plastica con alcuni grammi di cocaina. A seguito dell’avvenuta convalida dell’arresto da parte del tribunale di Ivrea, il 51enne è stato portato in carcere.