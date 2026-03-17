Calcio Serie B – A Reggio Emilia finisce con un pari senza reti tra Reggiana e Monza

Reggio Emilia ( Reggiana – Monza 0-0) – Nella trentunesima giornata di Serie BKT Reggiana e Monza pareggiano 0-0 al Mapei Stadium-Città del Tricolore, con i biancorossi che mantengono il secondo posto solitario in classifica. Proprio il Monza al 27’ va vicinissimo al vantaggio. Splendida la combinazione palla a terra tra Bakoune, Cutrone e Colombo che gira col sinistro di prima intenzione: Micai salva i suoi togliendo la palla dall’angolino. Sul corner che ne segue esce male invece il portiere di casa, ma Cutrone non riesce ad approfittarne da posizione defilata sul secondo palo. La Reggiana non riesce a ripartire e si limita a difendere il risultato più che può. Al 42’ ancora Colombo va vicino al suo secondo gol consecutivo mancando di un soffio il secondo palo con un bel sinistro su sponda di Cutrone. Passano due minuti ed Hernani prova a sfondare la resistenza emiliana con una gran botta di destro da fuori: palla a lato. Monologo biancorosso che prosegue col tiro secco di Dany Mota, bloccato da Micai. Proprio nell’ultimo minuto del primo tempo si fa vedere dalle parti di Thiam la Reggiana, ma Ravanelli è strepitoso ad anticipare Girma dopo un rimpallo favorevole ai granata. All’intervallo è 0-0 a Reggio Emilia. Al 59’ punizione di Hernani, battuta al volo di Cutrone e deviazione in mischia di Dany Mota deviata in corner, anche se Mucera non lo concede tra le proteste del portoghese. La gara si infiamma e ora anche la Reggiana prova a osare di più, ma al 61’ Reinhart cicca il pallone da buona posizione e il destro in corsa di Rover è sballato. Non c’è tregua, il Monza si rituffa in avanti e spaventa la Reggiana che si salva in qualche modo sui tentativi di Cutrone e Azzi in rapida sequenza. Al 65’ triplo cambio per Bianco, che manda in campo Caso, Petagna e Alvarez. Finale con entrambe le squadre che vogliono vincerla. Al 88’ la Reggiana sogna il colpaccio col tiro del nuovo entrato Mendicino ma la mira è da dimenticare. Il Monza non riesce a trovare la zampata vincente nei minuti di recupero e si deve accontentare di un pareggio.

Reggiana – Monza

Reggiana 1919 (3-5-1-1): Micai; Papetti, Quaranta, Lusuardi; Rover (dal 81’ Bonetti), Charlys, Reinhart (dal 75’ Bertagnoli), Portanova (dal 81’ Mendicino), Libutti; Girma (dal 75’ Bozhanaj); Novakovich. In panchina: Seculin, Cardinali, Marcon, Vallarelli, Pinelli, Belardinelli, Lambourde, Fumagalli. Allenatore: Lorenzo Rubinacci.

Monza (3-5-2): Thiam; Ravanelli, Delli Carri, Carboni; Bakoune, Hernani (al 65’ Caso), Colombo, Pessina, Azzi (dal 81’ Colpani); Dany Mota (dal 65’ Petagna), Cutrone (dal 65’ Alvarez). In panchina: Pizzignacco, Strajnar, Lucchesi, Brorsson, Alvarez, Obiang, Keita, Capolupo, Ciurria. Allenatore: Paolo Bianco.

Arbitro: Giuseppe Mucera sez. di Palermo