Calcio Serie B – Non basta il gol di Artistico: l’Empoli la pareggia su rigore in pieno recupero

La Spezia ( Spezia – Empoli 1-1) – Con l’amaro in bocca lo Spezia chiude la sua casalinga serale al Picco. Dopo il vantaggio di Artistico, infatti, nella trentunesima giornata, viene raggiunto su calcio di rigore al 6′ di recupero della ripresa. Donadoni sceglie la difesa a 4 ed ecco il rientro di capitan Hristov da titolare dopo l’infortunio, mentre si riposa Comotto e c’è Nagy a centrocampo.Allo scoccare del quarto d’ora una grande occasione per lo Spezia con Artistico, che in area la gira piano verso la porta di Fulignati, dopo la bella incursione di Aurelio sulla sinistra. È bravo capitan Lovato a togliere la palla dai piedi di Aurelio a centro area al 18′, pronto a colpire in rete. Passa un minuto e Bandinelli ci prova dal limite, con palla che va larga alla sinistra di Fulignati.Il primo tempo finisce con un solo minuto di recupero e poche occasioni, poi nella ripresa Caserta mette subito in campo Ceesay al posto di uno spento Elia e dopo 3′ va vicino al gol il team toscano: rapido contropiede sulla destra e Candela cede al centro a Shpendi che la gira, ma Radunovic è attento e respinge in corner. Ma un minuto dopo lo Spezia passa avanti: Bandinelli per Aurelio in area, cross alto e Artistico salta altissimo per schiacciarla dentro, superando Lovato. È l’1-0.Nel recupero il tocco di mano di Aurelio sul colpo di testa di Guarino e l’arbitro, su richiamo del Var, la va a rivedere assegnando il calcio di rigore ai toscani: Saporiti dal dischetto non sbaglia. È l’1-1. Al triplice fischio aquilotti a 30 punti e giocatori che escono tra gli applausi della Curva Ferrovia.

Spezia – Empoli

Spezia(4-3-2-1): Radunovic; Ruggero, Hristov (33′ st Vignali), Bonfanti, Aurelio; Nagy, Romano, Bandinelli (44′ st Bellemo); Adamo, Valoti (33′ st Sernicola); Artistico. A disp. Mascardi, Loria, Lapadula, Beruatto, Shagaxle, Bertoncini, Vignali,, Lorenzelli, Vlahovic. All. Donadoni.

Empoli (4-3-3): Fulignati; Candela, Guarino, Lovato, Moruzzi; Magnino, Yepes (11′ st Haas), Degli Innocenti (35′ st Fila); Shpendi (35′ st Saporiti), Nasti (11′ st Popov), Elia (1′ st Ceesay). A disp. Perisan, Curto, Romagnoli, Obaretin, Ilie, Ebueni, Ignacchiti. All. Caserta.

Arbitro: Massimi di Termoli

Gol: 24′ st Artistico, 51′ st Saporiti su rigore