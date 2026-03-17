Calcio serie D – Il Varese domina l’Asti e vince per 1-0: decide un colpo di testa di Savogui

Asti ( Asti – Varese 0-1) – Domenica da dimenticare per l’ASD Asti, che perde 1-0 contro il Varese tra le mura amiche (rete di Sovogiu nel cuore della prima frazione) e torna al penultimo posto in classifica nel Girone A di Serie D. I galletti ritrovano in campo Larotonda e Gatto ma devono fare a meno di Garcia Magnelli, Vassallo e Ropolo. Mister Buglio nel corso della gara varia l’assetto offensivo ma la squadra di casa non realizza la rete del pareggio. I concomitanti successi di Club Milano in casa del Gozzano e Lavagnese contro l’Imperia, in attesa del match del Celle Varazze, fanno piombare nuovamente l’Asti al penultimo posto. In Eccellenza rinvia la propria gara la Pro Villafranca, mentre il San Domenico pareggia 0-0 contro l’Ovadese.

Asti – Varese

Gol: 13’ Sovogui,

Asti: Brustolin, Gjura, Bresciani (46’ Mancini), Gatto, Ferrari (46’ Toldo), Soplantai, Mana (72’ Larotonda), Di Maira (75’ Mazzucco), Cirillo (33’ Isoldi), Podestà, Sacco. A disposizione: Costantino, Isoldi, Toldo, Larotonda, Ortolano, Altomonte, Mazzucco, Ciucci, Mancini. Allenatore: Buglio.

Varese: Taina, Sovogui (75’ Marangon), Berbenni, Agnelli, Costante, Bruzzone, Palesi, De Ponti, Barzotti, Tentoni (82’ Malinverno), Cogliati (89’ Qeros). A disposizione: Bugli, Bertoni, Marangon, Malinverno, Fabris, Bianchi, Guerini, Qeros, Pliscovaz. Allenatore: Ciceri.