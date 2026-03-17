Incidente in autostrada, auto si ribalta: cinque feriti e traffico in tilt

Treviglio (BG) – Oltre cinque chilometri di coda e cinque persone ferite, fortunatamente nessuna in gravi condizioni. Questo il bilancio dell’incidente avvenuto sulla A35 Brebemi, nella mattinata di Martedì 17 Marzo. Tutto è accaduto pochi minuti dopo le 7.30, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza. Per cause ancora da accertare un mezzo si è ribaltato. Nel sinistro sono rimaste ferite cinque uomini tra i 26 e i 49 anni. Inizialmente le loro condizioni sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto due ambulanze e un’automedica. Fortunatamente nessuno di loro ha riportato gravi traumi: sono stati accompagnati in ospedale in codice giallo. Alcune corsie sono state chiuse al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi della polizia stradale. Si sono registrati circa cinque chilometri di coda in direzione Milano.