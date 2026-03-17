Per le “amministrative” di Valenza domani si presenterà Ballerini candidato sindaco per il Centro Riformista

17 Marzo 2026 REDAZIONE Politica 18

Per le “amministrative” di Valenza domani si presenterà Ballerini candidato sindaco per il Centro Riformista

Valenza (AL) – Domani pomeriggio alle sei e un quarto, a Palazzo Valentino, Luca Ballerini si presenterà ufficialmente come candidato sindaco alle prossime amministrative per il Centro Riformista, che raggruppa Italia Viva, Liberaldemocratici, Azione, Moderati, Centro Riformista, Valenza Futura e Valenza Bene Comune Gli altri aspiranti al ruolo di primo cittadino saranno l’attuale sindaco Maurizio Oddone sostenuto dalla Lega e dalla nuova lista civica Globo. Nel Pd figurano almeno tre nominativi come candidati sindaco della coalizione di centrosinistra: Davide Varona, Marilena Griva e l’indipendente (per ora) Ermes Gatti che. Per Forza Italia l’assessora Alessia Zaio dichiaraa di «non volere andare contro Oddone.

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