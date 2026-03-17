Per le “amministrative” di Valenza domani si presenterà Ballerini candidato sindaco per il Centro Riformista

Valenza (AL) – Domani pomeriggio alle sei e un quarto, a Palazzo Valentino, Luca Ballerini si presenterà ufficialmente come candidato sindaco alle prossime amministrative per il Centro Riformista, che raggruppa Italia Viva, Liberaldemocratici, Azione, Moderati, Centro Riformista, Valenza Futura e Valenza Bene Comune Gli altri aspiranti al ruolo di primo cittadino saranno l’attuale sindaco Maurizio Oddone sostenuto dalla Lega e dalla nuova lista civica Globo. Nel Pd figurano almeno tre nominativi come candidati sindaco della coalizione di centrosinistra: Davide Varona, Marilena Griva e l’indipendente (per ora) Ermes Gatti che. Per Forza Italia l’assessora Alessia Zaio dichiaraa di «non volere andare contro Oddone.