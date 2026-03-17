Scontro frontale tra auto e Tir sulla Statale 35

Albuzzano (PV) – Stamane poco prima delle nove, lungo la Statale 35, alle porte Albuzzano, si è verificato un incidente stradale che ha visto un’auto schiantarsi contro un Tir. Il bilancio è di un ferito, il conducente della’uto, un uomo di 63 anni che è stato ricoverato in codice rosso al San Matteo di Pavia dov’è in prognosi riservata. Sul posto un’ambulanza del 118, una squadra dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire l’esatta dimanica dell’incidente. Il conducente del tir, un uomo di 59 anni, non ha subito conseguenze mentre il pesante mezzo è uscito di trada. Per la messa in sicurezza dell’area, la Statale 35 è stata parzialmente chiusa, provocando rallentamenti alla viabilità.