Si suicida in carcere Bernardo Pace: condannato per mafia al processo Hydra

Torino – Un detenuto italiano di 62 anni si è tolto la vita nel tardo pomeriggio di ieri all’interno del carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Si tratta di Bernardo Pace, 62 anni, condannato a 14 anni e 4 mesi a Milano per il processo Hydra, sull’alleanza tra Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra. L’uomo è stato trovato senza vita intorno alle 18.30 al piano terra del blocco E: secondo le prime informazioni si sarebbe impiccato all’interno della propria cella. A nulla sarebbero valsi i tentativi di soccorso subito avviati dal personale in servizio. Sul caso sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità. Resta ora da chiarire se il detenuto fosse seguito sotto il profilo sanitario o psicologico e se vi fossero segnali di disagio nei giorni precedenti.