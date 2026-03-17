Si tuffa nell’acqua fredda e resta intrappolato nella corrente: ragazzo salvato

San Carlo di Cese (GE) – Momenti di paura nel pomeriggio di ieri lunedì 16 Marzo a San Carlo di Cese. Intorno alle ore 15:30 i Vigili del Fuoco sono accorsi in via Carpenara, per soccorrere un ragazzo che, facendo il bagno nel torrente, è stato colto dal rullo creato dal vortice d’acqua e non riusciva più ad uscirne. I pompieri sono intervenuti con la squadra di Multedo, il soccorso acquatico e i sommozzatori e l’hanno salvato. Sono stati proprio i sommozzatori a recuperare il giovane, a riportarlo a terra già in evidente ipotermia e a consegnarlo alle cure del 118 che lo attendeva con l’ambulanza della Croce Rossa. Il ragazzo è stato poi portato in codice verde all’ospedale di Voltri.