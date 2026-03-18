Calcio Coppa Italia Eccellenza -Vittoria dell’Alessandria sul Montecchio: Pellegrini decisivo con una doppietta

Alessandria ( Alessandria calcio – Montecchio 2-1) – Finisce 2-1 la sfida di andata delle semifinali nazionali di Coppa Italia, grigi che passano in vantaggio per poi essere recuperati nella seconda frazione e mettere la freccia con il migliore in campo, autore di due reti, Pellegrini. Merlo ripropone il 4-4-2 con Cesaretti a destra e l’inedito Ventre esterno alto di centrocampo. Primo tempo in cui le due squadre si studiano cercando varchi nelle difese avversarie. La prima occasione è per l’Alessandria: al 5′ lancio lungo per Piana che mette giù il pallone e davanti a Bellucci angola troppo la conclusione che esce accanto al palo. Al 19′ i grigi passano: Pellegrini da fuori area con una conclusione a giro batte Bellucci, eurogol per il centrocampista alessandrino. Gli ospiti provano una timida reazione senza mai andare veramente vicino al gol. Nel secondo tempo il primo squillo è dei grigi al 59′: tiro da fuori di Nicco, parata in presa bassa del portiere. Al 60′ doccia fredda per l’Alessandria: la palla finisce in area e il più lesto di tutti è Magnanelli che di potenza davanti a Menino lo batte con un tiro forte e centrale. Al 77′ passano di nuovo i Grigi: tiro da fuori nell’angolino basso di Pellegrini che fa esplodere il Moccagatta. Nel finale ospiti all’arembaggio che cercano l’occasione giusta per giungere al pareggio senza riuscirci.

Alessandria calcio – Montecchio

Alessandria: 1 Menino, 5 Tos, 6 Cesaretti, 7 Picone (88′ Cociobanu), 8 Nicco, 9 Diop (67’Cargiolli), 11 Piana, 18 Pellegrini, 24 Cirio, 26 Ventre (73′ Grandoni), 28 Nani. In panchina: 22 Colla, 3 Laureana, 16 Straneo, 25 Vanegas, 27 Camara, 28 Merlo. All. Merlo

Montecchio: 1 Bellucci, 2 Camilloni, 3 Procacci, 4 Mistura, 5 Nobili, 6 Carta, 7 Peroni (90’Rivi), 8 Torelli (90’Fabbri), 9 Bardeggia (88’Broso), 10 Buonavoglia (57’Sollaku), 11 Magnanelli. In panchina: 12 Cerretani, , 14 Romualdi, 15 Di Pollina, 16 Montagna, 17 Baglivo, . All. Magi

Gol: 19′ Pellegrini; st 60′ Magnanelli,77′ Pellegrini

Arbitro: Farina di Ostia Lido