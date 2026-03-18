Con la moto evita un’auto in sosta ma sfonda il lunotto dell’auto che lo precede: all’ospedale in codice giallo

Genova – Stamane verso le otto e mezzo, in via Rino Mandoli in Val Bisagno, poco dopo piazzale Parenzo in direzione centro, per cause in corso di accertamento un uomo di 58 anni alla guida di una moto di grossa cilindrata, dopo aver urtato la portiera di un’altra vettura in sosta, forse aperta all’improvviso, è andato a sbattere contro l’auto che lo precedeva sfondandone il lunotto. Sul posto un’ambulanza del 118 insieme all’auto medica Golf 1. Sul posto sono intervenute anche le pattuglie territoriali della polizia locale per i rilievi e per la gestione della viabilità, oltre a personale Gsa per la bonifica della strada a causa di una copiosa perdita d’olio dal mezzo a due ruote e della presenza di vetri sull’asfalto. L’uomo ha riportato un trauma ed escoriazioni facciali anche a causa del cristallo infranto, dolore cervicale e agli arti. È stato spinalizzato e trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Galliera. Solo un leggero dolore alla schiena causato dal contraccolpo e un lieve stato di agitazione per l’automobilista di circa 50 anni, che ha rifiutato le cure.