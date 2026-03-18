Entra nell’asilo con un coltello in mano, bloccata dai Carabinieri

Novara – Ieri pomeriggio una donna di origini straniere, visibilmente in preda a un forte stato d’agitazione, è entrata in un asilo brandendo un grosso coltello da cucina per poi rinchiudersi in una stanza. Dopo l’allarme lanciato da alcune collaboratrici scolastiche, sul posto si sono portati i Carabinieri che, con l’utilizzo del taser, sono riusciti a immobilizzarla e poi condurla in ambulanza per essere trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore della Carità per le cure del caso. Il coltello è stato posto sotto sequestro e la donna segnalata all’autorità giudiziaria per violazione di domicilio aggravata e interruzione di pubblico servizio.