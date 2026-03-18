il rapper Baby Gang è stato arrestato

Lecco – ll trapper Baby Gang è stato di nuovo arrestato: è accusato di possesso abusivo di armi, rapina e maltrattamenti. I carabinieri del comando provinciale di Lecco stanno infatti eseguendo diverse ordinanze di custodia cautelare e altrettante perquisizioni che vedono coinvolti sia Mouhib Zaccaria (il nome all’anagrafe di Baby Gang) sia molte persone a lui vicine. I militari sono intervenuti nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 marzo, nella zona di Lecco in cui Baby Gang ha alloggiato per molto tempo (tra Calolziocorte e dintorni). In particolare, nel complesso delle case popolari di via Di Vittorio. Il nuovo arresto arriva a pochi giorni dalla condanna, il 4 marzo scorso, a 2 anni e 8 mesi, per ricettazione e detenzione di una pistola clandestina con matricola abrasa. Il 24enne era stato arrestato l’11 settembre del 2023, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Lecco. L’arma clandestina era stata ritrovata in una stanza d’albergo nel corso di una perquisizione.