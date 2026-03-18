Persona travolta da un treno sulla Acqui – Genova: ripresa la circolazione

Genova – Forti disagi sulla linea Acqui Terme – Genova, dove alle 10.30 di ieri mattina la circolazione dei treni è stata sospesa nel tratto compreso tra Genova Acquasanta e Genova Granara. Lo stop è stato disposto a seguito dell’investimento di una persona da parte di un convoglio in transito. Sul posto sono immediatamente le autorità competenti per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La sospensione del traffico ferroviario sta causando ritardi e possibili cancellazioni lungo la linea, con ripercussioni sulla mobilità dei pendolari e dei viaggiatori. Per limitare i disagi è stato attivato da Genova un servizio sostitutivo con autobus lungo il tratto interessato, mentre per i passeggeri del treno coinvolto Trenitalia ha predisposto alcuni taxi a Granara per consentire il proseguimento del viaggio. Intorno alle ore 15.30 la circolazione è ripresa.