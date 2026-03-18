Puledro selvaggio intrappolato tra i rovi e abbandonato dalla mandria: salvato dai vigili del fuoco

Sori (GE) – Nel tardo pomeriggio di martedì 17 marzo 2026, i vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti nella zona del monte Cornua, sopra Sori, per soccorrere un puledro selvaggio di circa una settimana di vita. Il cavallino era caduto in una fascia piena di rovi e non riusciva più a uscirne. I pompieri si sono calati con le funi, gli hanno bloccato le zampe con delle corde e gli hanno coperto gli occhi per tenerlo calmo. Di li sono iniziate le operazioni di recupero. Una volta portato in salvo l’animale, i vigili del fuoco hanno cercato la mandria senza successo, ormai era stato abbandonato. È stato comunque individuato un maneggio in cui si è deciso di portare il puledro per accudirlo, sfamarlo e farlo visitare da un veterinario.