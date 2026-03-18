Si schianta col monopattino: gravissimo

Milano – Le gomme che perdono aderenza col suolo, poi il volo sull’asfalto e la corsa a sirene spiegate al Niguarda. Un uomo di 31 anni, alla guida di un monopattino elettrico, è rimasto gravemente ferito in un incidente in viale Sabotino a Milano nella notte tra martedì e mercoledì 18 marzo. Tutto è accaduto una manciata di minuti prima delle 4 del mattino all’altezza del civico 38, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza. L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi, ma stando a una prima ricostruzione non sembra ci siano altre persone coinvolte nel sinistro: l’uomo di 31 anni avrebbe perso il controllo del monopattino impattando violentemente sull’asfalto.A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno trovato l’uomo a terra privo di sensi. Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica in codice rosso.