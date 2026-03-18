Soccorsi in serata due anziani bloccati nel bosco

Masera (VCO) – Una coppia di anziani è stata soccorsa nel tardo pomeriggio di ieri nei boschi di Masera, nel Verbano-Cusio-Ossola. Stavano passeggiando lungo un sentiero nella zona della frazione Cresta quando la donna (91 anni) è scivolata non riuscendo più a risalire. A lanciare l’allarme, al tramonto, è stato l’uomo di 93 anni che si trovava con lei. Sul posto i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale sanitario volontario della Val Vigezzo. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 19:30 con la donna portata all’ospedale di Domodossola per accertamenti.