Bimbo di un anno muore soffocato da un boccone

Torino – Il dramma si è consumato nella giornata di Martedì: una volta dentro l’appartamento, i sanitari si sono subito accorti che le condizioni del piccolo erano critiche. È morto soffocato dal boccone ingoiato poco prima: le manovre di rianimazione si sono rivelate inutili, come la corsa nel vicino Ospedale. Lì si trovava anche la mamma, ma per tutt’altre ragioni, essendo prossima al parto. Da una vita che sta per nascere ad una prematuramente finita: ora spetterà all’autopsia fare luce sulle ragioni della tragedia, inevitabile l’apertura di un’inchiesta. Ma intanto, da alcune ore, c’è una famiglia disperata che piange un piccolo che non c’è più.