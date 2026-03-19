Calcio Serie B – Il Pescara annienta la Virtus Entella: tris ai Liguri

Pescara ( Pescara – Virtus Entella 3-0) – Serata da dimenticare per la Virtus Entella, che incassa una netta sconfitta per 3-0 sul campo del Pescara, fanalino di coda del campionato. Per i biancocelesti si tratta del secondo ko consecutivo, dopo quello interno contro l’Avellino, un risultato che pesa sia sulla classifica sia sul morale della squadra. Dopo un avvio tutto sommato equilibrato, i liguri sono stati colpiti alla prima vera occasione: al 20’ è Cagnano a sbloccare il match con un tiro dalla distanza sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel finale di primo tempo la situazione peggiora ulteriormente per l’Entella. Al 40’ Colombi è costretto a lasciare il campo per infortunio, con Siaulys chiamato a subentrare tra i pali, vista anche l’assenza di Del Frate. Dopo appena tre minuti, però, arriva il raddoppio degli abruzzesi: al 43’ Caligara trova il gol del 2-0 con una conclusione precisa. Nella ripresa i chiavaresi provano a reagire: Tirelli ha una buona occasione per accorciare le distanze, ma non riesce a concretizzare. A chiudere definitivamente i conti è Lorenzo Insigne, che al 56’ firma il 3-0 con un tiro dal limite deviato da Marconi, rendendo inutile ogni tentativo di rimonta. In classifica, la Virtus Entella resta ferma a quota 31 punti, con solo tre squadre alle spalle. Un momento delicato, che impone una pronta reazione già dalla prossima sfida: domenica al Sannazzari arriverà la Reggiana, in un match fondamentale per la lotta salvezza.

Pescara – Virtus Entella

Pescara (4-3-2-1): Saio , Letizia (60′ Gravillon ), Capellini , Bettella , Cagnano , Valzania , Brugman (64′ Olzer ), Caligara (64′ Berardi ), Acampora (70′ Brandes ), Insigne , Di Nardo (64′ Russo ). In panchina. Brondbo, Profeta, Altare, Oliveri, Corbo, Brandes, Meazzi, Lamine Fanne. All. Gorgone

Virtus Entella (3-5-2): Colombi (40′ Siaulys), Parodi , Alborghetti , Marconi , Turicchia , Nichetti (70′ Squizzato ), Della Vecchia , Franzoni (64′ Karic ), Di Mario (64′ Boccadamo ), Guiu , Tirelli 5(70′ Cuppone ). In panchina. Karic, Stabile, Debenedetti, Matteazzi, Benedetti, Pilati, Bariti, Del Lungo. All. Chiappella

Gol: 20′ Cagnano , 43′ Caligara , 65′ Insigne

Arbitro: Ivano Pezzuto della sezione di Lecce