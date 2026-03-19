Calcio Serie B – Sconfitta pesante della Sampdoria contro la Carrarese: finisce 2-0

Carrara ( Carrarese – Sampdoria 2-0) – Horror blucerchiato allo Stadio dei Marmi. La Carrarese supera la Sampdoria 2-0 nello scontro diretto al termine di un match scorbutico e mal interpretato da Ferrari e compagni. Un primo tempo di grande sofferenza con un goal annullato ad Abiuso, una ripresa in cui la formazione toscana passa in vantaggio con Hasa e chiude i conti nel recupero con Finotto su rigore dopo un cartellino rosso a Salvatore Esposito e una traversa di Pafundi, praticamente l’unica grande occasione per la formazione di Lombardo. La ripresa si apre all’insegna dell’equilibrio ma al 63’ la Carrarese la sblocca. Ennesimo lancio in profondità per Zanon che vince il duello a sportellate con Cicconi e centra forte e radente in mezzo dove Hasa è il più lesto di tutti a deviare in rete. Pafundi è tra i più attivi ed all’82’ sfiora il pari con un tiro a giro di poco a lato. All’84’ Esposito si prende il secondo giallo lasciando i suoi in dieci. E’ ancora Pafundi all’87’ a far venire i brividi centrando la traversa. Sul fronte opposto nel recupero prima Rubino impegna Martinelli e poi Zanon si guadagna un rigore che Finotto trasforma per il tripudio marmifero.

Carrarese – Sampdoria

Carrarese (3-5-2): Bleve; Calabrese, Illanes, Imperiale; Belloni (17′ s.t. Rouhi), Parlanti (43′ s.t. Lordkipanidze), Zuelli, Hasa (35′ s.t. Melegoni), Zanon; Torregrossa (17′ s.t. Rubino), Abiuso (35′ s.t. Finotto).

In panchina: Garofani, Fiorillo, Bouah, Troise, Ruggeri, Distefano, Sekulov Allenatore: Calabro.

Sampdoria (3-4-2-1): Martinelli; Palma (32′ s.t. Brunori), Ferrari, Viti; Di Pardo, Conti (32′ s.t. Barák), Esposito, Cicconi; Begić (12′ s.t. Pierini), Cherubini (20′ s.t. Pafundi); Soleri (12′ s.t. Coda). In panchina: Ghidotti, Ravaglia, Riccio, Ricci, Giordano, Depaoli, Casalino.Allenatore: Lombardo.

Gol: 62′ Hasa, 94′ Finotto (rig.)

Arbitro: Abisso di Palermo.