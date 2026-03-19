Cinque cassonetti mandati a fuoco: intervento dei Vigili del fuoco nella notte

Alessandria – Notte di lavoro per i soccorsi ad Alessandria, dove un incendio è divampato nelle prime ore di oggi, Giovedì’ 19 Marzo. Il rogo ha interessato via Augusto Righi, distruggendo completamente cinque cassonetti per la raccolta rifiuti. L’allarme è scattato grazie alla segnalazione di alcuni residenti della zona, svegliati dal fumo e dai bagliori delle fiamme. Secondo quanto comunicato dalla sala operativa provinciale dei Vigili del Fuoco, l’intervento è stato tempestivo e ha permesso di domare l’incendio prima che potesse propagarsi ulteriormente. Nonostante ciò, il calore sprigionato dal rogo ha causato danni parziali anche a due automobili che si trovavano parcheggiate nelle immediate vicinanze dei contenitori. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi di rito e per avviare le indagini. Al momento, le cause che hanno scatenato le fiamme restano sconosciute: i militari e i tecnici sono al lavoro per determinare se si sia trattenuto di un corto circuito, di una tragica fatalità o di un atto doloso.