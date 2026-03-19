Manda “al tappeto” l’avvocato che lo avrebbe “rovinato”

Asti – D.Z. imputato di minacce, convocato per un’udienza che sembrava di routine di fronte al tribunale di Asti, ha aggredito l’avvocato A. M., legale di parte civile, che assiste la presunta vittima di missive anonime, indirizzate al detective L.M. A dare il via alla vicenda, come fonte, sarebbe stata la moglie di D.Z., dipendente dell’agenzia investigativa. Si tratta di una brutta storia fatta di ricatti, battaglie legali e accuse incrociate. L’epilogo stamane davanti al tribunale di Asti con una scazzottata che ha visto D.Z. scagliarsi contro l’avvocato A.M. che è finito “al tappeto”. Si è scatenato un parapiglia al quale hanno preso parte altri avvocati presenti sul posto che si sono gettati nella mischia per fermare l’aggressore. Sono intervenuti gli agenti della sorveglianza del Tribunale e il Carabiniere di servizio. L’avvocato, vittima dell’aggressione, è stato soccorso da una squadra del 118 giunta sul posto con l’ambulanza che l’ha portato al pronto soccorso, mentre l’aggressore è stato accompagnato in caserma dai Carabinieri e poi rilasciato. D.Z. ha detto che la sua battaglia va avanti, dichiarandosi vittima di una vicenda piena di fango. Non è mancata la dichiarazione della Camera Penale dove si legge: “Il Direttivo della Camera Penale di Asti esprime solidarietà e vicinanza al Collega che, oggi, è stato aggredito nel piazzale antistante il Tribunale di Asti in occasione e a causa del Suo ruolo di difensore di una parte in un processo penale. Ferma è la nostra condanna di ogni forma di violenza in qualunque sede abbia a manifestarsi”.