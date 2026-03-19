Rapine violente per strappare collane d’oro nel centro di Torino: quattro arresti

Torino – La Polizia ha concluso nei giorni scorsi un’indagine, coordinata dalla locale procura della Repubblica, che ha portato all’esecuzione di misure cautelari nei confronti dei componenti di una banda, ritenuta responsabile di tre violente rapine e di aver seminato paura negli ultimi mesi tra il centro e le zone della movida torinese, con quattro persone tratte in arresto. Le indagini hanno consentito di ricostruire tre distinti episodi di rapina, due due quali commessi all’interno del giardino “Sambuy” ed il terzo nei pressi del Parco del Valentino, accomunati da un modus operandi abbastanza aggressivo. Infatti le vittime erano avvicinate per strada e colte di sorpresa: i rapinatori, agendo in gruppo, utilizzavano coltelli per minacciare e intimidire e spray urticanti per accecare le persone aggredite, così da impedire qualsiasi reazione e assicurarsi la fuga dopo aver strappato dal collo dei malcapitati le loro collane d’oro che indossavano. Determinante, ai fini dell’identificazione degli autori, è stato il lavoro investigativo svolto dalla Squadra Mobile che, attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza, i riconoscimenti fotografici e una costante attività di riscontro sul territorio, è riuscita a ricostruire la composizione del gruppo e i ruoli dei singoli partecipanti nei diversi episodi. Durante le indagini, è inoltre emerso come alcuni dei giovani indagati fossero particolarmente attivi sui social network, piattaforme sulle quali non di rado ostentavano atteggiamenti di sfida e di esibizione delle proprie “imprese” criminali.