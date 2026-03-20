Arrestata per un furto all’outlet di Serravalle: aveva rubato capi d’abbigliamento

Serravalle Scrivia (AL) – L’ultimo weekend di saldi invernali si è concluso con un arresto per furto aggravato, ottima chiusura di stagione. Una donna è stata fermata dai Carabinieri dopo aver sottratto diversi capi d’abbigliamento sportivo di lusso all’interno del noto villaggio commerciale nell’alessandrino.Approfittando del grande afflusso di clienti, la donna ha messo in atto un piano fantasioso e studiato nei minimi dettagli: dopo aver rimosso i dispositivi antitaccheggio, ha nascosto la merce in una borsa appositamente schermata con fogli di alluminio. La manovra non è però sfuggita al personale del punto vendita, che ha immediatamente allertato la sicurezza interna e il 112. Una pattuglia dei Carabinieri, già impegnata in un servizio di vigilanza appiedata tra i viali dell’Outlet, è intervenuta in pochi istanti bloccando la donna appena fuori dall’esercizio.La perquisizione ha constatato che l’intera refurtiva era stipata nella borsa schermata e, poiché i capi non erano stati danneggiati, sono stati immediatamente riconsegnati al responsabile del negozio. Per la donna, dopo il giudizio con rito direttissimo, è scattato l’arresto e il provvedimento di allontanamento dal Comune di Serravalle Scrivia.