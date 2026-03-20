Frode da oltre 20 milioni nel commercio di bovini

Fossano (CN) – Le indagini delle Fiamme Gialle cuneesi hanno portato alla segnalazione all’autorità giudiziaria undici persone, in parte discendenti di una storica famiglia piemontese di allevatori. Al centro un complesso agricolo di Centallo che era utilizzato come base logistica. Gli accertamenti hanno evidenziato l’emissione di fatture per operazioni inesistenti per oltre venti milioni di euro, cui si aggiungono i conseguenti omessi versamenti dell’Iva e di imposte dovute, per un valore superiore ai sei milioni. Il sistema prevedeva l’acquisto di bovini vivi di razze Limousine da operatori commerciali di Francia e Spagna, sfruttando il regime di non imponibilità Iva. Una volta introdotti in Italia, per il tramite di società intermediarie, gli animali erano rivenduti applicando l’imposta sul valore aggiunto ai clienti finali. Tale meccanismo ha consentito ai destinatari finali della merce – allevamenti e macelli – di ottenere un duplice vantaggio illecito: da un lato, l’acquisto degli animali a prezzi inferiori rispetto al valore di mercato, dall’altro la possibilità di maturare indebiti crediti Iva. Sulla base degli elementi raccolti, l’autorità giudiziaria ha delegato l’esecuzione di numerose perquisizioni in diverse regioni del territorio nazionale (Lazio, Piemonte, Calabria, Toscana, Lombardia, Sicilia), col sequestro di materiale informatico e documentazione riconducibile a quattro società.

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