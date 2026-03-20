Gita scolastica in montagna finisce a cazzotti

Alagna Valsesia (VC) – Per cause in corso di accertamento, come si dice in cronaca, una gita scolastica per una settimana bianca di studenti di un liceo scientifico di Pescara, è finita in rissa tra loro e quattro turisti polacchi in un rifugio con ristorante a più di 2.000 metri di altezza. Secondo alcune indiscrezioni tutto sarebbe nato da un tentato approccio nei confronti di alcune studentesse da pate dei polacchi che hanno dovuto vedersela con gli studenti intervenuti per tutelare le compagne di scuola che avevano manifestato un certo disagno per l’atteggiamento dei quattro polacchi. Dalle parole ai fatti: il numero decisamente sproporzionato tra i due gruppi ha giocato a vantaggio dei liceali, coi polacchi che hanno dovuto ricorrere alle cure dei medici che lavorano sulle piste. Sul posto anche i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare l’esaatta dinamica dei fatti.