Incendio in una pizzeria: locale distrutto dalle fiamme. Aurelia riaperta all’alba

Genova – È stata riaperta intorno alle sette del mattino l’Aurelia a Vesima, chiusa nel tardo pomeriggio di ieri dopo che un incendio è divampato in una nota pizzeria sul lungomare e nello stabilimento balneare adiacente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale che ha chiuso la strada per permettere lo spegnimento delle fiamme. Il locale, la pizzeria Pomò, è andato completamente distrutto, così come lo stabilimento, nonostante il lungo intervento dei pompieri necessario per spegnere l’incendio. A causa del calore provocato dall’incendio il tetto è crollato, lasciando in piedi solo lo scheletro della struttura.Le cause del rogo non sono ancora note, ma non è escluso possa essersi trattato di un gesto doloso. Le fiamme sarebbero partite dai bagni sottostanti la pizzeria dove erano in corso dei lavori. Sul caso indagano i vigili del fuoco e i militari. Centinaia di messaggi di vicinanza sui social al titolare di un locale iconico in città, celebre anche per la sua vista.