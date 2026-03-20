Pallacanestro Eurolega – Olimpia sconfitta dal Fenerbahce: diminuiscono le speranze playoff

Istanbul ( Fenerbahce – Olimpia Milano 79-75) – Ormai è un dato di fatto per Milano, bene il primo tempo mentre il secondo porta alla luce tutte le carenze offensive della squadra. L’avversario era sicuramente ostico ma l’Olimpia è andata comunque alla pausa lunga sul 29-37, otto punti di vantaggio. Nel secondo tempo i turchi hanno iniziato a tracciare il solco della rimonta portandosi avanti, con un massimo vantaggio di nove punti a metà ultimo quarto. Migliore in campo per Milano è Brooks mentre dall’altra parte uno scatenato Horton – Tucker ha trascinato i suoi alla vittoria con le sue incursioni in area e coi tiri da tre. Lo scontro diretto a Montecarlo di martedì, con il Monaco avanti di due vittorie in classifica, ha tutti i tratti dell’ultima spiaggia.

Fenerbahce – Olimpia Milano

Parziali: 17-23/12-14 ( 29-37)/28-15 (57-52)/22-23 (79-75)

Fenerbahce: 2 Baldwin, 13 Biberovic, 92 Birch, 1 Birsen, 11 Boston, 00 Bacot, 17 Bitim, 50 Colson, 12 De Colo, 8 Horton – Tucker, 30 Silva, 32 Zagars. Coach Jasikevicius

Olimpia Milano: 10 Bolmaro, 23 Guduric, 16 Leday, 32 Nebo, 31 Shields, 6 Booker, 12 Brooks, 3 Ellis, 1 Mannion, 17 Ricci, 77 Sestina, 7 Tonut. Coach Poeta