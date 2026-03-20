Raid notturni tra corsie e cucine: Polizia ferma l’uomo che rubava cibo negli ospedali

Alessandria – La Polizia di stato di Alessandria ha arrestato un uomo ritenuto l’autore di una serie di intrusioni notturne all’interno di strutture ospedaliere del territorio, finalizzate al furto e al consumo di generi alimentari destinati ai degenti e al personale sanitario. L’indagine è partita dalla segnalazione del personale di diversi presidi cittadini, che da tempo denunciava ammanchi di effetti personali e la sparizione di cibo dai locali interni. I primi accertamenti avevano evidenziato come ignoti, approfittando delle ore notturne, riuscissero ad introdursi negli ospedali per consumare sul posto alimenti o sottrarli. L’intervento decisivo è avvenuto nella notte del 12 marzo, quando una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta in seguito alla segnalazione di alcuni infermieri. Gli operatori hanno trovato la porta degli spogliatoi aperta e diversi armadietti forzati. Ulteriori verifiche hanno poi confermato che anche nella cucina della struttura erano stati danneggiati i mobili contenenti alimenti destinati ai pazienti, parte dei quali risultava già consumata. Durante il controllo dei locali, gli agenti hanno individuato l’uomo all’interno della palestra della struttura sanitaria. Accanto a lui sono stati trovati numerosi resti di cibo e confezioni, alcune riconducibili anche a prodotti destinati alla vendita solidale. L’uomo era inoltre in possesso di circa 800 euro in contanti, somma di cui ha saputo giustificare solo in parte la provenienza. Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato dalla violenza sulle cose, commesso all’interno di edifici destinati a pubblico servizio. Dopo la convalida dell’arresto, per l’uomo è scattato il divieto di dimora nell’intera provincia di Alessandria.