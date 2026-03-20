Spacciatore tunisino sulla piazza di Genova si riforniva di droga a Voghera: arrestato

Genova – Ieri pomeriggio gli agenti della Polizia di Stato di Genova hanno effettuato un’attività di osservazione circa un possibile approvvigionamento di sostanza stupefacente nella zona del basso Pavese presumibilmente destinata alla piazza del Centro storico genovese. Alla fine, hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio un tunisino di 18 anni, senza fissa dimora, irregolare, già conosciuto dalle Forze dell’ordine e mai rimpatriato. Il giovane nordafricano, durante il servizio di appostamento, è stato visto a bordo di un’auto mentre si recava nei pressi di Voghera per ritirare la droga e tornare verso Genova. E’ stato quindi fermato dai poliziotti al casello di Genova Bolzaneto e trovato in possesso di con 40 grammi di cocaina e 100 grammi di cannabis. Il 18enne straniero è stato identificato e poi rinchiuso nel carcere di Marassi. La droga è stata sequestrata.