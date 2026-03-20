Uomo di 70 anni colpito da infarto alla fiera di San Giuseppe: soccorso e portato in ospedale

Casale Monferrato (AL) – Un uomo di 70 anni è stato soccorso ieri sera al polo fieristico Riccardo Coppo di Casale dove si stava svolgendo la fiera di San Giuseppe. L’allarme al numero di emergenza è scattato subito dopo il malore improvviso dell’uomo. Quando i sanitari del 188 sono intervenuti si sono subito resi conto che l’uomo era stato colpito da un infarto. Per l’uomo, stabilizzato sul posto, è stato disposto il trasferimento in ospedale dove è possibile che si debba intervenire con l’angioplastica. Quest’anno è il 77esimo anno della manifestazione.