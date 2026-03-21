Calcio Serie A -Il Sassuolo frena la Juventus: finisce 1-1

Torino ( Juventus – Sassuolo 1-1) – Luciano Spalletti ritrova Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik, in campo dopo 620 giorni, ma questo non basta per regalare i tre punti alla Juventus. I bianconeri vengono infatti fermati sull’1-1 dal Sassuolo, che ottiene un punto preziosissimo dopo una settimana terribile, caratterizzata da quella mini-epidemia di pertosse che ha costretto i neroverdi a rinunciare ad alcuni giocatori. Subito pericolosa con Locatelli e Conceiçao, la Vecchia Signora spinge e passa al 14′: Conceiçao punta Garcia, lo supera e serve Yildiz, che insacca di prima l’1-0. Thuram sfiora il bis e saggia i riflessi di Muric, ma il Sassuolo non molla: Pinamonti va vicino al pari prima del riposo. L’ex Inter è decisivo al 52′, quando anticipa Bremer e insacca l’1-1, poi è assedio Juve. Spalletti si gioca le carte Koopmeiners e Miretti, ma soprattutto passa al poker offensivo con Milik e Vlahovic, senza esito. La Juventus ha una grandissima chance dal dischetto e la spreca, con Locatelli che calcia debolmente e l’intervento di Muric, decisivo anche al 90′: gran parata su Milik. Arriva dunque un pareggio amaro per i bianconeri, che agganciano il Como a quota 54 punti, ma rischiano di perdere terreno dalla top-4.

Juventus – Sassuolo

Juventus (4-2-3-1) – Perin; Kalulu, Bremer, Kelly (34′ st Vlahovic), Cambiaso (18′ st Miretti); Locatelli, Thuram (18′ st Koopmeiners); Conceiçao (43′ st Zhegrova), McKennie, Yildiz; Boga (34′ st Milik).In panchina: Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Adzic, Kostic, Openda, David, Cabal. All. Spalletti.

Sassuolo (4-3-3) – Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Vranckx (36′ st Iannoni), Koné, Volpato (23′ st Lipani); Berardi (45′ st Doig), Pinamonti (36′ st Nzola), Bakola (23′ st Laurienté). In panchina: Satalino, Zacchi, Romagna, Moro, Frangella, Pedro Felipe. All. Grosso.

Gol: 14′ Yildiz , 7′ st Pinamonti .

Arbitro: Marchetti.