Calcio Serie A – Tris del Milan sul Torino: finisce 3-2 per i Rossoneri

Milano ( Milan – Torino 3-2) – La 30a giornata riporta il sorriso al Milan, che vince il complicato match contro un Torino in forma, reduce da due successi nelle ultime tre gare. I rossoneri rilanciano Füllkrug con Pulisic e ritrovano (nel finale) Gimenez, ma non riescono a incidere sul match nel primo tempo. Il Toro si costruisce delle buone occasioni con Prati e Simeone, sfiora il gol con Vlasic e spaventa Maignan: decisivo il francese, che evita la rete di Zapata. I rossoneri reagiscono con Bartesaghi e Rabiot, poi passano: gran tiro al volo di Pavlovic dal limite ed è 1-0 al 37′. I granata sfiorano subito il pari, poi lo trovano col tap-in di Simeone (44′) e riaprono i giochi. L’approccio nella ripresa del Milan, però, è letale: Pulisic ispira il gol di Rabiot (54′), Fofana trova l’uno-due immediato (56′) ed è 3-1. Il doppio colpo sembra annientare il Torino, che viene risvegliato dai cambi di D’Aversa e rischia di accorciare con Simeone, per poi farlo su rigore: Pavlovic stende il Cholito, Vlasic sigla il 3-2 (83′). Finisce così, nonostante qualche minuto d’apnea: Milan sempre secondo e, per ora, a -5 dall’Inter.



Milan – Torino



Milan (3-5-2) – Maignan; Tomori (1′ st Athekame), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (45′ st Odogu), Fofana (25′ st Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Füllkrug (25′ st Nkunku), Pulisic (32′ st Gimenez). In panchina: Terracciano, Pittarella, Estupiñán, Jashari. All. Allegri.



Torino (3-5-2) – Paleari; Saul Coco, Ismajli, Ebosse (43′ st Kulenovic); Pedersen, Vlasic, Prati (18′ st Ilkhan), Gineitis (29′ st Casadei), Rafa Obrador (43′ st Nkounkou); Simeone, Zapata (18′ st Adams). In panchina: Israel, Siviero, Ilic, Maripan, Anjorin, Lazaro, Biraghi, Marianucci, Tameze. All. D’Aversa.

Gol: 37′ Pavlovic , 44′ Simeone , 9′ st Rabiot, 11′ st Fofana , 38′ st Vlasic rig. .



Arbitro: Fourneau.

