Calcio Serie B – La Juve Stabia batte lo Spezia in rimonta: vittoria per i campani

Castellamare di Stabia ( Juve Stabia – Spezia 3-1) – La Juve Stabia rompe il digiuno di vittorie, durato ben sette giornate, e conquista di nuovo i tre punti casalinghi contro lo Spezia di Donadoni. Gli ospiti passano in vantaggio due minuti dopo la mezz’ora di gioco grazie ad un sinistro sul primo palo di Aurelio, liberato da un intelligente assist di Romano. Il pareggio della Juve Stabia arriva proprio allo scadere grazie ad un rigore fischiato per un tocco di mani di Sernicola su colpo di testa di Cacciamani. Dal dischetto Leone trasforma con un destro centrale che beffa Radunovic. Nel secondo tempo arriva la rete decisiva siglata con un gran destro dal limite dal nuovo entrato Pierobon a coronamento di una pregevole azione personale. E nel finale Okoro cala il tris in contropiede su assist di Ricciardi prima che lo Spezia colpisca un palo con Vlahovic.
Juve Stabia – Spezia
Juve Stabia (3-5-1-1): Confente; Diakité (46′ Varnier), Bellich, Dalle Mura; Carissoni (58′ Ricciardi), Mosti (89′ Mannini), Leone, Correia, Cacciamani; Torrasi (46′ Pierobon), Gabrielloni (67′ Okoro). All. Abate.
Spezia (3-5-2): Radunovic; Ruggero (78′ Vignali), Hristov, Bonfanti; Sernicola, Comotto (86′ Lapadula), Romano, Beruatto (78′ Vlahovic), Aurelio; Adamo (61′ Valoti); Artistico. All. Donadoni.
Gol: 33′ Aurelio , 45’+2 Leone , 75′ Pierobon , 89′ Okoro ;
Arbitro: Di Marco di Ciampino