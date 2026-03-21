Calcio Serie B – Un pareggio dolce-amaro per il Monza con il Venezia: termina 1-1

Monza ( Monza – Venezia 1-1) – Nella trentaduesima giornata di Serie BKT termina 1-1 il big match dell’U-Power Stadium con il Monza che ferma il Venezia capolista, passato in vantaggio per primo. La squadra di Bianco fa la partita ed è la più pericolosa in avvio. Al 25’ la difesa veneziana si salva in mischia sul tentativo di Cutrone che arpiona il pallone e calcia col destro. Sembra nell’aria il vantaggio biancorosso e invece al 26’ passano gli ospiti. Yeboah lavora un buon pallone in mezzo, scambia con Adorante e serve a sinistra Haps, che controlla e scarica nell’angolino con un diagonale mancino rasoterra. Cinico e letale il Venezia che fa centro alla prima vera occasione. Il Monza reagisce e al 32’ Petagna sfiora il pareggio di testa sugli sviluppi di un corner da destra. Al 34’ fuga a destra di Ciurria e cross in mezzo dove Azzi di testa non riesce a trovare la deviazione vincente. Insiste il Monza che pregusta l’1-1 al 39’. Ottima ancora la combinazione tra Petagna e Cutrone, che controlla col destro e in girata chiama Stankovic alla gran parata con un tiro violento sotto la traversa. Al 45’ un rinvio di Thiam libera Azzi che si trova davanti al portiere ospite, reattivo nell’uscita decisiva. Meriterebbe il pareggio il Monza, ma all’intervallo è avanti 1-0 il Venezia. I brianzoli si tuffano in avanti anche a inizio ripresa. Generosissimo Petagna che al 49’ si gira e calcia trovando la deviazione in corner. L’assedio biancorosso porta al rigore concesso al 52’ per mani di Sverko. Dal dischetto va Pessina che con un morbido tocco mancino segna il suo terzo gol in campionato e fa 1-1 al 52’. Al 76’ corner velenoso di Ciurria che per poco Delli Carri non inzucca in rete. Il Venezia risponde al 79’ con l’imbucata di Sverko in verticale che il nuovo entrato Lauberbach gira in scivolata verso la porta: Thiam esce bene e blocca. Bianco si gioca un doppio cambio al 80’ inserendo Bakoune e Colpani. Poi al 86’ si gioca anche le carte Dany Mota e Keita per il finale.

Monza – Venezia

Monza (3-4-1-2): Thiam ; Ravanelli , Delli Carri , Lucchesi ; Ciurria (35’ st Bakoune ), Obiang (41’ Keita Balde ), Pessina , Azzi ; Hernani (25’ st Colombo ), Cutrone (35’ st Colpani ); Petagna (41’ st Dany Mota ). All. Bianco .

Venezia (3-5-2): Stankovic ; Schingtienne , Svoboda , Sverko ; Hainaut , Kike Perez (46’ st Lella ), Busio , Doumbia , Haps (1’ st Sagrado ); Yeboah (41’ st Compagnon ), Adorante (25’ st Lauberbach ). All.: Stroppa .

Gol: 26’ pt Haps , 7’ st Pessina rig. .

Arbitro: Guida di Torre Annunziata Marcatori: 26’ pt Haps (V), 7’ st Pessina rig. (M). Note: Cutrone (M) ammonito.