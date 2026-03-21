Calcio Serie C – Pareggia in pieno recupero la Juventus U23: col Gubbio finisce 2-2

Alessandria ( Juventus U23 – Gubbio 2-2) – Juventus Next Gen e Gubbio si dividono la posta in palio pareggiando 2-2 e ottenendo 1 punto importante per blindare il piazzamento in zona playoff. Da elogiare certamente l’atteggiamento dei bianconeri, che, sotto 0-2, riescono a rimontare grazie ad un gol di Guerra in pieno recupero. A sbloccare il match è La Mantia, che, sugli sviluppi di un corner, piomba sulla respinta sulla linea di Gunduz su un precedente colpo di testa di un compagno di squadra. 0-2. La Juve Next Gen va negli spogliatoi sotto 0-1 contro un Gubbio che è riuscito anche a legittimare il vantaggio con un altro paio di ottime occasioni. Bianconeri con difficoltà ad andare al tiro, ma non male dal punto di vista della manovra. Gli umbri raddoppiano al 48′ con Podda, che trova il tap-in dopo una parata di Scaglia su tiro di Ghirardello, 0-2. Al 58′ rigore per la Juve Next Gen. Tocco di braccio di Di Bitonto su cross di Licina, l’arbitro assegna il rigore su segnalazione del guardalinee. Freddissimo dal dischetto Puckza, l’esterno bianconero, che riapre la gara. 1-2. Al 90′ i bianconeri trovano il pari con Guerra, che gira di testa sul primo palo sugli sviluppi di un corner. Bagnolini questa volta non può nulla: 2-2.

Juventus U23 – Gubbio

Gol: 26′ pt A. La Mantia , 4′ st L. Podda , 16′ st Rig. D. Puczka , 49′ st S. Guerra

Juventus U23 (3-4-2-1): S. Scaglia, F. Savio, J. Gil Puche, F. Scaglia, N. Cudrig (1′ st Oboavwoduo), G. Faticanti, F. Macca ( 28′ st Anghelè), D. Puczka, A. Ličina, T. Gundüz (1′ st Cerri), S. Guerra

A disposizione: S. Mangiapoco, M. Fuscaldo, L. Amaradio, M. Brugarello, S. Van Aarle, G. Makiobo, F. Pagnucco, E. Vallana. All: Brambilla Massimo

Gubbio (3-5-2): N. Bagnolini, M. Bruscagin, A. Signorini (1′ st Baroncelli), A. Di Bitonto, L. Podda ( 43′ st Zallu), I. Varone, F. Carraro, G. Rosaia ( 27′ st Costa), A. Tentardini ( 23′ st Mastropietro), T. Ghirardello, A. La Mantia (↓ 23′ st).In panchina: T. Galli, M. Tomasella, F., N. Fazzi, N. Murru, A. Minta, V. Conti, H. Djankpata. All: Di Carlo Domenico

Gol: 26′ pt A. La Mantia , 4′ st L. Podda, 16′ st Rig. D. Puczka , 49′ st S. Guerra

Arbitro: A. Iannello