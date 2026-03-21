Calcio Serie C – Pro Vercelli beffata nel recupero: 1-1 con il Lumezzane

Vercelli ( Pro Vercelli – Lumezzane 1-1) – Una partita buttata via nel finale dalla Pro Vercelli, che raccoglie meno di quanto avrebbe meritato nei 90 minuti per un recupero forse gestito con troppa leggerezza, chiudendo sull’1-1 un risultato che accontenta più il Lumezzane che la squadra di casa. La prima occasione arriva già al 5’, quando Iotti prova la conclusione da fuori area di controbalzo, ma il pallone termina di poco alto sopra la traversa. Al 24’ arriva un’altra occasione clamorosa: prima Sow e poi Huiberts si scontrano contro la difesa avversaria senza trovare il guizzo vincente. Al 33’ ci prova Akpa Akpro con una conclusione da fuori area che si spegne di poco sopra la traversa. Siamo davanti all’ennesima partita dominata dalla Pro Vercelli, ma senza il gol che avrebbe meritato. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, con la Pro che ha tanto da recriminare. Al 69’ la partita si sblocca con un gran gol da fuori area di Carosso, che raccoglie una palla vagante deviata da Huiberts e fulmina Drago. La Pro, dopo aver creato tanto, va meritatamente in vantaggio. Negli ultimi minuti il Lumezzane prova ad alzare la pressione, ma non riesce a sfondare la barriera bianca. Poi, nel recupero, arriva la beffa: sugli sviluppi di un corner Deratti si avventa sul pallone e in semi-rovesciata batte un Del Favero incolpevole, fissando il risultato sull’1-1. È il finale più amaro per una partita dominata dalle Bianche Casacche, che non hanno saputo chiuderla. La classifica non si smuove e la Pro non riesce ad agganciare in classifica la squadra bresciana, restando ai margini della zona playoff.

Pro Vercelli – Lumezzane

Pro Vercelli (4-3-3): Del Favero; Piran, Marchetti, Coccolo, Carosso (dal 91′ Regonesi); El Bouchataoui (dal 91′ Ronchi), Iotti, Huiberts (dall’82’ Burruano); Akpa Akpro (dall’87’ Rutigliano), Comi, A. Sow (dall’82’ O. Sow). In panchina: Rosin, Livieri, Mallahi, Ronchi, Perotti, Pino, Zacchera, Boufandar, Clemente, Satriano. All. Santoni.

Lumezzane (4-4-2): Drago; Mancini (dal 46′ Ferro), Deratti, Stivanello, Motta (dall’80’ Monachello); Rolando, Paghera, Colangiuli (dal 57′ Malotti), Moscati; Ghillani (dal 57′ Iori), Anatriello (dal 57′ Gallea Beidi). In panchina: Filigheddu, Battagliola, Riahi, Ndiaye, Scanzi, Belvedere. All. Troise.

Gol: 69′ Carosso (, 95′ Deratti

Arbitro: Terribile di Bassano del Grappa