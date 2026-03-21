Calcio Serie C – Vittoria della Casertana in casa dell’Atalanta U23: finisce 0-2

Caravaggio ( Atalanta U23 – Casertana 0-2) – Al comunale di Caravaggio finisce 0-2 per la Casertana nella 33ª giornata di Serie C Sky Wifi 2025/26. L’Atalanta U23 parte forte e si rende subito pericolosa al 3’ con Manzoni, che conclude al termine di un’ottima azione orchestrata da Misitano, ma il tiro è debole. Al 9’ è ancora Misitano protagonista: recupera palla e serve Vavassori, la cui conclusione termina alta sopra la traversa. Con il passare dei minuti il ritmo si mantiene alto, con entrambe le squadre alla ricerca del vantaggio. Anche la Casertana prova a spingere e al 44’ trova il gol: sugli sviluppi di un calcio piazzato, un’autorete sfortunata di Navarro porta avanti gli ospiti. Poche occasioni nel secondo tempo della gara, con Pardel impegnato in due occasioni al 51′ e al 73′. Al 77′ un cross di Manzoni si trasforma in un tiro ma il portiere riesce a deviare in angolo. All’81’ viene espulso Kontek per un fallo da ultimo uomo su Cissè che era involato verso la porta casertana. L’inferiorirà numerica non ferma gli ospiti che nel finale del recupero trova anche il raddoppio con Kallon.

Atalanta U23 – Casertana

Atalanta U23: Vismara (21′ Pardel), Plaia, Panada (C), Manzoni (80′ Bonanomi), Misitano (68′ Cissè), Obrić, Ghislandi (68′ Simonetto), Steffanoni, Navarro, Levak, Vavassori (68′ Cassa). A disposizione: Zanchi, Berto, Pounga, Guerini, Riccio, Idele, Mencaraglia. In panchina: Salvatore Bocchetti.

Casertana: De Lucia, Kontek, Heinz, Butic (84′ Bacchetti), Pezzella (65′ Saco), Oukhadda, Girelli, Martino (84′ Viscardi), Toscano (C), Casarotto (65′ Kallon), Liotti (57′ Llano). A disposizione: Merolla, Vilardi, Proia, Kallon, Leone, Galletta, Bentivegna, Arzillo. In panchina: Federico Coppitelli.

Gol: 44′ Autogol Navarro, 90+4′ Kallon

Arbitro: Gabriele Totaro di Lecce.