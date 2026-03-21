Incidente con la motozappa: un ferito grave

Ronco Scrivia ( GE) – Un uomo di circa 50 anni è rimasto ferito in modo grave in seguito a un incidente con la motozappa, avvenuto poco prima delle 11 di venerdì 20 marzo 2026 in località Malvasi a Ronco Scrivia. Sul posto sono intervenuti auto medica Golf 7, carabinieri e vigili del fuoco, anche con l’elicottero Drago. Il ferito è stato sedato per placare il dolore e portato per via aerea al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice rosso. L’uomo ha riportato una frattura scomposta a una gamba. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto.