Ladri di parmigiano tentano un altro furto al Supermercato dopo essere stati inseguiti

Torino – Si sono disfatti di una borsa contenente parmigiano per 200 euro pur di darsi alla fuga e, quando pensavano di averla fatta franca, sono tornati all’attacco prendendo di mira un altro supermercato. Purtroppo per loro, un agente della polizia locale di Torino fuori servizio li ha sempre seguiti e ha allertato la centrale operativa che inviato sul posto alcune pattuglie. Gli agenti hanno fermato due italiani di 31 e 45 anni mentre stavano per mettere a segno il secondo furto. È accaduto nel primo pomeriggio di lunedì 16 marzo in corso Sebastopoli. L’agente del reparto radiomobile si trovava nel parcheggio di un supermercato quando ha visto due uomini correre fuori dall’esercizio commerciale con una borsa in mano mentre una addetta alle vendite chiedeva a gran voce aiuto. A quel punto ha deciso di intervenire e li ha seguiti con l’auto, dove aveva nel frattempo fatto salire un altro dipendente dell’esercizio commerciale, accorso all’esterno, che lo ha messo a conoscenza della dinamica del furto. I ladri si sono dati alla fuga, gettando via la refurtiva. I ladri, ormai lontani dal primo tentativo di furto e ignari di essere seguiti, si sono così avvicinati a un altro supermercato, sempre nel quartiere di Santa Rita, con lo stesso intento. Uno è rimasto fuori a “fare il palo”, mentre l’altro è entrato nel punto vendita. Nel frattempo sono sopraggiunti i rinforzi e gli agenti, insieme col collega fuori servizio, hanno così fermato i due uomini, italiani di 31 e 45 anni, mentre stavano per mettere a segno il secondo furto.