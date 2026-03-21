Oggi la Milano – Sanremo: gli orari dei passaggi in provincia di Alessandria

Alessandria – Oggi va in scena la Milano – Sanremo, la gara d’apertura della grande stagione ciclistica internazionale, giunta alla sua 117 edizione. Dopo la partenza che verrà data alle 10.10 da Pavia, i corridori transiteranno da Sannazaro de’Burgondi, Voghera e Rivanazzano Terme prima di fare il loro ingresso in provincia di Alessandria, a Viguzzolo, dopo 75 km di corsa, tra le 11.45 e le 12. Poi, passando da Tortona e Pozzolo Formigaro, giungeranno a Novi Ligure: tre località scritte a caratteri cubitali nella storia del ciclismo. Da qui Pogacar, Van der Poel, Pidcock, Ganna e compagni imboccheranno la strada provinciale 456 del Turchino e sconfineranno in Liguria ancor prima di metà salita. A tre chilometri dalla sommità, in una piazzola vicina all’uscita autostradale di Masone, verrà allestito l’ormai consueto ristorante da campo in cui si ritrovano le vecchie glorie del pedale e del giornalismo, e un numero sempre crescente di habitué, per respirare il clima di amicizia e di convivialità che vi si respira, ma soprattutto per gustare il prelibato risotto coi funghi di Gigi Belcredi e la pasta e fagioli di Piero Angelo Cisi. Dopo 298 chilometri complessivi la corsa si concluderà a Sanremo intorno alle 17.