Trattativa ex-Ilva: mentre il gruppo Flacs prende tempo, Jindal avanza una proposta vincolante per chiudere

Roma – Secondo quanto si apprende negli ultimi giorni Jindal avrebbe chiesto al gruppo Flacs integrazioni sostanziali alla proposta per quanto riguarda due aspetti: da una parte sul piano industriale, dall’altra sulla solidità finanziaria alla luce degli investimenti che serviranno in futuro per l’acquisto di forni elettrici e per le bonifiche previste. Si tratta di una proposta vincolante per rilevare l’intero asset dell’ex Ilva presentata ieri ai commissari di Ilva e Acciaierie d’Italia. Il fondo americano avrebbe però detto di aver bisogno di ulteriore tempo.