Uno schianto nella notte: muoiono un motociclista e la passeggera

Milano (Ansa) – Una ragazza di 20 anni e un giovane di 23, sono morti la notte scorsa intorno alle 4 in un incidente stradale che ha visto coinvolta la moto su cui erano in sella e un taxi in Viale Mugello a Milano.

Sarebbe stato il motociclista, secondo i primi accertamenti della Polizia locale, a non fermarsi al semaforo rosso e a scontrarsi contro un taxi che dopo l’urto si è ribaltato.

La moto proveniva da via Piola e percorreva viale Campania, in direzione del quartiere Corvetto mentre il taxi stava percorrendo corso XXI Marzo in direzione periferia.

Il giovane che guidava la Kawasaki Ninja 650 era residente a Capannori, in provincia di Lucca, la passeggera abitava a Locate di Triulzi. In ospedale, ferito non gravemente, il conducente 61enne del taxi.