Volley B1 – Vittoria dell’Alessandria volley a Mondovì: successo per 1-3

Mondovì ( Mondovì Volley – Alessandria Volley 1-3) – Vittoria fondamentale per l’Alessandria Volley che batte per 1-3 il Mondovì e guadagna punti in classifica di vitale importanza. Partenza un po’ contratta della squadra di Napolitano che non riesce mai a staccare nel punteggio le avversarie ma chiude comunque il set sul 23-25. Nel secondo set le padrone di casa conducono e non lasciano che le alessandrine si avvicinino, finisce 25-16 e si va al terzo sull’ 1-1 complessivo. Nel set successivo le ragazze ospiti riprendono in mano il gioco e portano a casa un 19-25. Nell’ultimo set si complicano le cose a causa di una mini-rimonta di Mondovì ma l’Alessandria Volley non si lascia intimidire e vince la partita ai vantaggi.

Mondovì Volley – Alessandria Volley

Parziali: 23-25/25-16/19-25/24-26

Mondovì Volley: 7 Fissore, 14 Colombano, 5 Sangoi, 1 Bosso, 8 Sclavo, 16 Munari, 26 Bole, 11 Bovetti, 12 Bergese, 13 Aliberti, 20 Picchiotti, 4 Imarisio, 10 Monaco. Coach Basso

Alessandria Volley: 5 Balboni, 11 Trevisiol, 19 Manni, 4 E.Marku, 9 R.Marku, 18 Adubea, 1 Coveccia, 10 Bovolo, 12 Filippini, 13 Bisio, 6 Gennari, 7 Agazzi, 4 Danaila, 3 Trombin, 8 Favero. Coach Napolitano