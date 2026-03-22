Calcio Eccellenza – Festa promozione per l’Alessandria: battuta 2-0 l’Albese

Alessandria ( Alessandria – Albese 2-0) – Festa grande al Moccagatta dove l’Alessandria, con un secco 2\0 all’inglese regola l’Albese e regala a uno stadio impazzito la seconda promozione consecutiva. La cornice di pubblicoè quella dei giorni migliori, degna di almeno una categoria superiore, e l’attesa è forte ma subito ripagata dalla squadra di casa, che mister Meerlo schiera con la formazione tipo, dove Cirio ha oramai preso posto fisso nei tre di difesa. Infatti sono i grigi a farsi subito pericolosi con Diop, che pur finito il ramadan non è parso ancora al meglio, che colpisce il palo al 22mo su assist dell’eroe della semifinale di coppa, Pellegrini, autore anche dell’assist del raddoppio Ma il vantaggio, meritato, si fa attendere solo per 4 minuti e arriva con il migliore in campo, Piana, che scaglia una gran botta di destro dal limite dell’area. Potrebbe subito raddoppiare l’11 mandrogno, ma Diop da buona posizione non arriva in tempo a colpire la palla. L’AlBese è timida nelle ripartenze,e non impensierisce mai seriamente Colla. La ripresa inizia con il medesimo copione e l’Alessandria al 13mo mette al sicuro il risultato, con il rientrante Cociobanu, oggi titolare dopo un po’ di partite in panchina, che sfrutta un servizio di Pellegrini e con un diagonale batte l’estremo difensore dell’Albese Russo

Da questo momento la partita è una discesa lenta, fra i soliti cambi, verso l’apoteosi festosa che si accende al triplice fischio finale dell’arbitro Ghanim di Sondrio, con l’Albese che pare quasi non volere osare provare a rovinare la festa. Dopo due retrocessioni e un fallimento l’Alessandria rialza la testa e inanella due promozioni di fila che la portano in serie D, da dove la serie C, il minimo sindacale per una città e una squadra con la storia sportiva e calcistica della società grigia, è In vista. Ma a questo si penserà domani, oggi è giusto godersi la festa,

Alessandria – Albese

Alessandria: 22 Colla, 6 Cesaretti, 5 Tos, 24 Cirio, 18 Pellegrini, 7 Picone ( 32’st Nani), 8 Nicco, 4 Morganti ( 27’st Vanegas), 2 Cociobanu, 11 Piana, 9 Diop (25’st Cargiolli). In panchina: Menino, Laureana, Grandoni, Straneo, Ventre, Merlo. All. Merlo

Albese: 1 Russo, 2 Vidotto, 3 Vespa (16′ Amansour) , 4 Bellocchio, 5 Galvagno, 6 Bosio, 7 Delledonne, 8 Dejallisi, 9 Gomez (16’st Galvagno), 10 Ennasry, 11 Redi. In panchina: 12 Ferlisi, 13 Amabsour, 15 Soumahoro, 16 Burnescu, 17 Franza, 18 Kane, 19 Manuele, 20 Bussi. All. Rosso

Gol: 26’pt Piana; 13’st Cociobanou

Arbitro: Ghanim di Saronno